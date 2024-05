Motorista provoca acidente grave após mal súbito e destrói moto

Um acidente grave envolvendo uma motocicleta e um carro, foi registrado por câmeras de videomonitoramento na manhã desta sexta-feira (31). O caso aconteceu na Avenida Mato Grosso, em Campo Grande (MS). Entre os envolvidos, as informações são de que o motorista do carro, de 40 anos, atingiu o motociclista após sofrer um mal súbito.

VEJA MAIS:

O veículo que atingiu o motociclista, de 40 anos, era um Corsa Sedan. Tudo aconteceu por volta de 7h, quando o condutor da moto parou no semáforo da Avenida Mato Grosso com a rua Pedro Celestino. Após passar mal dentro do seu veículo, o motorista do carro atingiu a traseira da moto.

A moto ficou completamente destruída depois de ser prensada entre o veículo e o semáforo. Apesar do mal súbito, o motorista não se feriu, enquanto o motociclista sofreu ferimentos leves como escoriações no braço e na perna, mas recusou atendimento. Ambos receberam socorro.