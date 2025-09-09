Motorista perde controle e carro fica preso em pedra em rodovia
Motorista perdeu o controle ao tentar evitar colisão; veículo parou sobre pedra e caso viralizou nas redes sociais
Um carro parado sobre uma pedra chamou a atenção de quem passava pela MGC-418, em Nanuque, no interior de Minas Gerais, nesta segunda-feira (8). A cena inusitada foi registrada por curiosos que tentavam entender como o veículo foi parar naquele lugar.
“Como esse cara conseguiu fazer isso?”, questionou um motorista enquanto filmava o acidente.
Como tudo aconteceu
De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o caso ocorreu no km 33 da rodovia. Ao chegar ao local, os policiais foram informados de que o motorista já havia sido socorrido por terceiros e levado ao hospital de Nanuque.
Na unidade de saúde, o condutor explicou que tentou evitar uma colisão frontal depois que outro veículo invadiu a contramão durante uma ultrapassagem. Para não bater, ele acabou passando por cima de uma cerca, atingiu um morro e, em seguida, o carro parou sobre a pedra.
O motorista sofreu um corte na cabeça e escoriações nos braços, mas sem gravidade.
Veículo da empresa
O carro pertence à empresa onde o condutor trabalha. Assim que o acidente ocorreu, ele entrou em contato com o chefe, que acionou a polícia e providenciou um guincho para remover o automóvel.
Segundo a PMRv, o motorista estava com CNH válida e a documentação do veículo em dia. Ele também realizou o teste do bafômetro, que deu resultado negativo para ingestão de álcool.
Situação do motorista
Em nota, a empresa informou que o condutor passa bem e está recebendo todo o suporte necessário.
“A empresa está prestando toda a assistência necessária e acompanha de perto a situação.” informou a empresa.
(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de oliberal.com)
