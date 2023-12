Motorista mata passageira em acidente e arrasta moto por 8 km

Uma mulher morreu após ter sido atropelada por um carro no último domingo (17) em Boa Vista, em Roraima. Após a batida, o condutor do veículo maior arrastou a motocicleta por 8km em alta velocidade. O motorista fugiu do local sem prestar assistência e ainda não foi identificado.

Segundo relatos de testemunhas à Polícia Militar (PM), a vítima, identificada como Andrea Encarnação da Silva, de 42 anos, voltava com o marido, um homem de 49 anos, que pilotava a moto, de uma chácara quando um carro em velocidade, que estava fazendo várias ultrapassagens, colidiu com a traseira da motocicleta.

O homem sofreu ferimentos no joelho, coxa esquerda, costela e quadril. As testemunhas também afirmaram que, após a colisão, o carro não parou e arrastou a motocicleta por uma grande distância, abandonando as vítimas na estrada. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o motorista do carro dirigindo o veículo com a motocicleta presa em uma das rodas soltando faíscas ao ser arrastada no asfalto.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar socorro, enquanto o Instituto Médico Legal (IML) foi chamado para remover o corpo da mulher.

