Motorista é preso após tentar estuprar adolescente com bebê do colo no carro

Um homem, identificado como Lindemberg de Oliveira, de 23 anos, foi preso na última sexta-feira (18), por tentativa de estupro. O motorista de aplicativo tentou abusar sexualmente de uma adolescente de 15 anos que levava um bebê de um mês no colo. Ele foi preso em Fortaleza, onde aconteceu o caso, em menos de uma hora após a passageira entrar no veículo. As informações são do jornal O Povo.

De acordo com a Polícia Civil, a adolescente estaria sofrendo os assédios durante a corrida. As investigações seguem para apurar se Lindemberg já havia cometido o crime outras vezes.

Após uma denúncia que chegou ao conhecimento de um inspetor da Polícia Civil, a ação foi iniciada e os agentes realizaram as buscas a partir do trajeto realizado pelo veículo para abordar o suspeito.

Os policiais alcançaram o veículo e o homem e puseram a passageira e o bebê de colo em segurança.

O motorista não possuía antecedentes criminais.

Nas vistorias no veículo, os agentes encontraram o telefone celular do suspeito e um objeto sexual semelhante a um pênis.

O suspeito e as vítimas foram levados para a Delegacia de Combate à Exploração da Criança e Adolescente (Dceca), onde o homem foi autuado em flagrante pelo crime de tentativa de estupro.