Motorista de transporte escolar é suspeito de estuprar aluna de 12 anos

Foi preso, na manhã desta quarta-feira (20), um motorista de transporte escolar, de 39 anos, suspeito de estuprar uma aluna, de 12 anos. O mandado de prisão foi cumprido em Anaurilândia (MS). As informações são do portal Campo Grande News.

De acordo com a Polícia Civil, desde quando começou a trabalhar com transporte escolar, o homem se aproximou de uma das meninas. O homem dizia elogios e cantadas, sempre de forma escondida, para iniciar o contato com a vítima.

Na manhã do dia 29 de setembro, após transportar os demais alunos, o suspeito impediu a vítima de descer do veículo e entrar na escola. Ele a levou para os arredores da escola e, dentro do ônibus, a estuprou.

Segundo a PC, o abuso sexual foi confirmado por meio de laudos periciais e psicológicos produzidos durante as investigações.

As apurações policiais apontaram para o fato de que ele se aproveitava da profissão para se aproximar de adolescentes no município.

O motorista foi preso e indiciado pelo crime de estupro de vulnerável. A pena para o crime varia de 8 a 15 anos de prisão. Após o interrogatório, o suspeito foi transferido para o estabelecimento prisional, onde ficará à disposição da Justiça.