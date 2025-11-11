Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Motorista de ônibus é preso após perseguir e dar 5 facadas em guarda municipal

A vítima foi encurralada até uma garagem. Suspeito foi preso em flagrante.

Riulen Ropan
fonte

Testemunhas relataram que o motorista pegou uma faca e correu atrás do guarda. (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Um motorista de ônibus de 40 anos foi preso em flagrante depois de tentar matar a facadas um guarda municipal, de 42 anos, na tarde de segunda-feira (10), no bairro Palmares, em Ibirité (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com informações da Guarda Municipal de Sabará, onde a vítima trabalha, a confusão começou após uma briga de trânsito. O ônibus da linha metropolitana 1270 (Regina/BH) teria fechado o carro do guarda na região do Barreiro, em Belo Horizonte.

O guarda então seguiu o ônibus até a garagem da empresa, no fim da Rua Eliete, já em Ibirité. No local, os dois começaram uma discussão intensa, que terminou em violência.

VEJA MAIS

image Mulher é agredida com capacete por colega de trabalho em Salvador
Agressor atacou após repreensão da vítima por tentativa de entrada pela contramão em condomínio; agressões foram filmadas

image VÍDEO: Família fica suspensa a 100 metros de altura após falha em brinquedo no Beto Carrero
Nas imagens, é possível ver o momento em que as demais cadeiras da torre descem normalmente, enquanto a que levava a família permanece parada no alto

image Vídeo mostra chegada de tornado em cidade que foi devastada no Paraná
Supercélula gerou tempestade devastadora que atingiu Rio Bonito do Iguaçu, Guarapuava e Turvo, no centro do estado

Motorista correu atrás da vítima com faca na mão

Testemunhas relataram que o motorista pegou uma faca e correu atrás do guarda, que tentou fugir. Um outro motorista colocou o pé na frente da vítima, fazendo com que ela caísse. Nesse momento, o agressor a alcançou e desferiu cinco golpes de faca.

O guarda municipal foi socorrido e levado ao Hospital Unimed Betim, onde segue internado. O estado de saúde dele ainda não foi atualizado.

Motorista foi preso em flagrante

Após o ataque, o agressor foi contido por pessoas que estavam no local e preso em flagrante pela Guarda Municipal.

A Prefeitura de Sabará informou que acompanha o caso e aguarda novas informações sobre o estado de saúde do servidor.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Motorista de ônibus

guarda municpal

tentativa de homicídio
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

FERIADO NACIONAL?

Dia 20 de novembro é feriado? Entenda a data em que é celebrada a consciência negra no Brasil

Neste dia, são realizadas programações especiais em diversos estados do país

10.11.25 10h12

BRASIL

Lula participa da IV Cúpula Celac-UE para tratar da cooperação entre América Latina e Europa

O presidente deve retornar a Belém ainda neste domingo (9/11)

09.11.25 9h42

TRAGÉDIA

Sobe para cinco o número de mortos em tornado no Paraná; mais de pessoas ficaram 400 feridas

Equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros já estão mobilizadas

08.11.25 9h09

EXPECTATIVA

Seleção feminina de futebol fará amistosos com Noruega e Portugal na última Data Fifa do ano

Além do título inédito da Copa América, a seleção brasileira está embalada por quatro vitórias importantes em amistosos.

07.11.25 14h53

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

Mulher é agredida com capacete por colega de trabalho em Salvador

Agressor atacou após repreensão da vítima por tentativa de entrada pela contramão em condomínio; agressões foram filmadas

11.11.25 8h15

SUSTO

VÍDEO: Família fica suspensa a 100 metros de altura após falha em brinquedo no Beto Carrero

Nas imagens, é possível ver o momento em que as demais cadeiras da torre descem normalmente, enquanto a que levava a família permanece parada no alto

11.11.25 10h18

MUNDO

Lutador brasileiro é encontrado morto dentro de prisão nos Estados Unidos

Atleta teve passagem pelo UFC entre 2012 e 2018 e com carreira internacional no mundo das lutas

10.11.25 8h59

EDUCAÇÂO

Você sabia? Quem fizer a prova do Enem nos dois dias pode ganhar R$ 200; saiba como!

O valor faz parte de uma política de incentivo do Governo Federal aos estudantes do Brasil

11.11.25 17h22

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda