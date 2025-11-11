Motorista de ônibus é preso após perseguir e dar 5 facadas em guarda municipal

Um motorista de ônibus de 40 anos foi preso em flagrante depois de tentar matar a facadas um guarda municipal, de 42 anos, na tarde de segunda-feira (10), no bairro Palmares, em Ibirité (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com informações da Guarda Municipal de Sabará, onde a vítima trabalha, a confusão começou após uma briga de trânsito. O ônibus da linha metropolitana 1270 (Regina/BH) teria fechado o carro do guarda na região do Barreiro, em Belo Horizonte.

O guarda então seguiu o ônibus até a garagem da empresa, no fim da Rua Eliete, já em Ibirité. No local, os dois começaram uma discussão intensa, que terminou em violência.

VEJA MAIS

Motorista correu atrás da vítima com faca na mão

Testemunhas relataram que o motorista pegou uma faca e correu atrás do guarda, que tentou fugir. Um outro motorista colocou o pé na frente da vítima, fazendo com que ela caísse. Nesse momento, o agressor a alcançou e desferiu cinco golpes de faca.

O guarda municipal foi socorrido e levado ao Hospital Unimed Betim, onde segue internado. O estado de saúde dele ainda não foi atualizado.

Motorista foi preso em flagrante

Após o ataque, o agressor foi contido por pessoas que estavam no local e preso em flagrante pela Guarda Municipal.

A Prefeitura de Sabará informou que acompanha o caso e aguarda novas informações sobre o estado de saúde do servidor.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)