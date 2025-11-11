Mulher é agredida com capacete por colega de trabalho em Salvador

Uma mulher de 38 anos foi agredida com um capacete por um colega de trabalho no sábado (8), dentro de um condomínio residencial de Salvador. O incidente ocorreu após a vítima repreender o agressor, que tentava entrar pela contramão no local.

As agressões foram registradas por uma câmera de segurança do próprio condomínio. Após o ocorrido, o suspeito não foi preso.

Detalhes da agressão

O vídeo mostra a vítima e o agressor dentro da portaria do condomínio, momentos antes da discussão. Em seguida, o suspeito pegou um capacete que estava em cima de uma mesa e desferiu diversos golpes na cabeça da colega.

A mulher tentou se proteger das agressões com as mãos. Após o ataque, o agressor pegou seus pertences e deixou a portaria, desferindo um tapa na vítima antes de sair definitivamente do local.

Investigação policial

A vítima registrou queixa na delegacia. Segundo informações da Polícia Civil, a tentativa do suspeito de entrar pela contramão no condomínio e a repreensão por parte da colega foram o motivo das agressões.

Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde da vítima. A situação empregatícia do suspeito no condomínio também não foi esclarecida.