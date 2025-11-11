Capa Jornal Amazônia
Mulher é agredida com capacete por colega de trabalho em Salvador

Agressor atacou após repreensão da vítima por tentativa de entrada pela contramão em condomínio; agressões foram filmadas

Redação O Liberal

Uma mulher de 38 anos foi agredida com um capacete por um colega de trabalho no sábado (8), dentro de um condomínio residencial de Salvador. O incidente ocorreu após a vítima repreender o agressor, que tentava entrar pela contramão no local.

As agressões foram registradas por uma câmera de segurança do próprio condomínio. Após o ocorrido, o suspeito não foi preso.

Detalhes da agressão

O vídeo mostra a vítima e o agressor dentro da portaria do condomínio, momentos antes da discussão. Em seguida, o suspeito pegou um capacete que estava em cima de uma mesa e desferiu diversos golpes na cabeça da colega.

A mulher tentou se proteger das agressões com as mãos. Após o ataque, o agressor pegou seus pertences e deixou a portaria, desferindo um tapa na vítima antes de sair definitivamente do local.

Investigação policial

A vítima registrou queixa na delegacia. Segundo informações da Polícia Civil, a tentativa do suspeito de entrar pela contramão no condomínio e a repreensão por parte da colega foram o motivo das agressões.

Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde da vítima. A situação empregatícia do suspeito no condomínio também não foi esclarecida.

