Motorista de caminhão-tanque atropela e mata funcionária de limpeza em aeroporto

A funcionária Enisete Fátima Gabriel morreu após um acidente, ocorrido na última quinta-feira (13), no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. A vítima, que trabalhava há 21 anos como agente de limpeza da Swissport, empresa prestadora de serviços aeroportuários, foi atropelada por um caminhão-tanque no pátio do aeroporto.

De acordo com informações da investigação, Enisete estava em uma área restrita do aeroporto quando foi atropelada pelo caminhão-tanque de outra empresa que presta serviço de abastecimento de aeronaves para o aeroporto.

O motorista do caminhão, de 56 anos, chegou a socorrer a vítima, que era líder do setor de limpeza do local, logo após o atropelamento. Enisete foi encaminhada a um hospital, passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no dia seguinte, sexta-feira (14).