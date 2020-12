Motorista de app é banido após expulsar criança autista do carro

A família que ia da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) para a sua residência, em Cascavel, a cerca de 500 quilômetros de Curitiba (PR). Por volta das 21 horas da última terça-feira (8), os pais pediram o carro via aplicativo, ingressaram no veículo, rodaram cerca de três quadras até que o motorista pedisse para que eles deixassem o veículo devido ao choro da criança.

A família tentou explicar que o filho era autista mas não houve diálogo. O ato de discriminação resultou no banimento do motorista, que ainda cobrou o valor integral da viagem.

Além de denunciar o motorista para o aplicativo, a mãe disse que irá registrar um boletim de ocorrência "É uma deficiência invisível. As pessoas julgam pela aparência, com um preconceito escancarado como foi nessa situação. Fiquei arrasada, triste, frustrada. Todo sentimento que uma mãe sentiria se passasse por algo assim com o seu filho", declara Marcele Vieira, mãe da criança.

A empresa confirma que baniu o motorista e mobilizou uma equipe para atender Marcele, além de se colocar à disposição para colaborar com as investigações da polícia. Segundo a 99, há investimento contínuo para prevenir essas situações - inclusive uma plataforma de cursos para 100% dos motoristas com foco em diversidade e cidadania.