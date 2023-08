Motorista de aplicativo que deixou jovem na rua de casa após show em BH estava com celular da vítima

O motorista de aplicativo que transportou a jovem de 22 anos, vítima de estupro após um show em Belo Horizonte, município de Minas Gerais, no último domingo (30), estava com o celular da vítima. Ele já prestou depoimento à Polícia Civil de Minas Gerais e afirmou que o celular ficou perdido dentro do carro.

Segundo informações da família da vítima, o aparelho foi encontrado por outro passageiro. “Ele foi ouvido, e estava com o celular da minha irmã, que foi encontrado por um outro passageiro [...] O telefone está com a delegada e será analisado”, contou Kelly, irmã da vítima.

A jovem foi vítima de estupro na madrugada do último domingo (30), depois de um show no Estádio Mineirão, em BH. Ela foi deixada desacordada na calçada de casa após o motorista não obter respostas do interfone da residência. De acordo com a irmã da vítima, a jovem entrou consciente no veículo, pedido por um amigo que estava com ela no show.

O exame toxicológico ainda será realizado pela equipe da Polícia Civil. “Existe a possibilidade dela ter sido dopada”, completou a irmã.

Suspeito

O principal suspeito do caso é o morador do bairro Weberson Carvalho da Silva, de 47 anos. Ele está preso desde segunda-feira (31), no Presídio Inspetor José Martinho Drumond. Uma audiência de custódia foi realizada na última terça-feira (01). A prisão em flagrante foi convertida para preventiva.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)