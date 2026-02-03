Motorista de aplicativo é agredido em corrida após flagrar casal fazendo sexo oral no banco traseiro

Uma corrida de aplicativo em Salvador (BA) terminou em confusão e agressão envolvendo um motorista de 23 anos e três passageiros do sexo masculino.

O motorista relatou que aceitou uma viagem para o bairro do Rio Vermelho, quando três homens embarcaram no veículo. Durante o trajeto, um casal no banco traseiro começou a se beijar e praticar atos sexuais, segundo o relato do condutor.

Para interromper a situação, o motorista parou o carro na Ladeira da Barra e pediu que todos saíssem. Ao tentar advertir os ocupantes, ele foi agredido pelo passageiro que solicitou a corrida.

Em vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver o motorista conversando de forma tensa com um dos passageiros, que, em seguida, o ameaçou com socos. O condutor reagiu, afirmando que agiu em legítima defesa, e os dois chegaram a trocar agressões físicas.

O motorista registrou boletim de ocorrência contra o passageiro que solicitou a corrida, já que não possuía informações sobre os outros ocupantes do veículo.

Em nota, a Polícia Civil da Bahia informou que a ocorrência foi registrada como “vias de fato”, com agressões de ambos os lados, e que o caso está sendo investigado pela 14ª Delegacia Territorial (DT/Barra).

