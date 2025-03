Motorista bêbado bate em viaturas da polícia e tem carro incendiado em Ceilândia (DF)

Um motorista bêbado bateu contra duas viaturas da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) enquanto os policiais atendiam a outra ocorrência. O condutor ficou paralisado em estado de choque, e os agentes precisaram socorrê-lo porque o carro começou a pegar fogo. O caso aconteceu na manhã deste sábado (15), próximo ao Shopping JK, em Ceilândia.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e chegou rapidamente ao local, mas o veículo já havia sido completamente consumido pelo incêndio. Apesar do impacto, o motorista não se machucou.

O homem, que apresentava sinais de embriaguez, foi submetido ao teste do etilômetro, que confirmou a ingestão de álcool. Diante dos fatos, ele foi preso em flagrante e encaminhado à 12ª Delegacia de Polícia para as providências cabíveis. Um vídeo mostra o momento em que o carro pega fogo.

No momento do acidente, as viaturas da PMDF prestavam atendimento a uma colisão entre um caminhão de transporte de verduras e outro carro branco. Segundo relatos iniciais, um dos condutores teria se evadido após o impacto. Os policiais atuavam para garantir a sinalização da via e auxiliar na remoção do caminhão, que não conseguia se deslocar.