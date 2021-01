Motorista atropela 4 da mesma família; bebê e idosa estão entre as vítimas

Quatro pessoas da mesma família, entre eles, uma criança de 2 anos e uma idosa de 72, foram atropeladas por um carro desgovernado na Vila Mathias, em Santos, no litoral de São Paulo. As vítimas conversavam sentados na mureta do córrego, no fim de tarde, quando o veículo bateu em uma caçamba de lixo, perdeu a direção e avançou sobre os pedestres.

O acidente foi flagrado por câmeras de segurança. O vídeo mostra quando o carro, em alta velocidade, atinge a caçamba e avança em direção a família. Na imagem, é possível ver ainda que o motorista e o passageiro saíram do carro pela janela porque o veículo caiu no córrego.

Uma das vítimas, Agda, uma senhora de 72 anos, foi parar debaixo do carro e foi retirada por moradores. Segundo testemunhas e a própria família, o motorista parecia estar bêbado, e fugiu sem prestar socorro. Juliana, de 21 anos, também foi atropelada, teve uma fratura no tornozelo, mas já deixou o hospital.

"A gente tinha acabado de almoçar, foi coisa de minutos, foi o tempo de eu correr e o carro acabar acertando a gente. Foi um susto muito grande. Uma tristeza eu não consegui salvar o menino".

Vítimas

Além de Juliana e da avó de 72 anos, que quebrou o braço e a perna, ficaram feridos Enzo, um bebê de 2 anos, que foi lançado em direção ao córrego e resgatado por vizinhos, e uma menina de 12 anos.

Os três continuam internados na Santa Casa de Santos.

Segundo o filho de Agda, o motorista apresentava sinais de embriaguez e havia garrafas de bebidas dentro do carro. Ele também seria um morador do bairro.

Agora a família cobra por justiça e espera que o motorista seja identificado e preso pelo crime.