Motorista atropela 16 pessoas na Cracolândia, em São Paulo

Por volta das 21h de domingo (22), um atropelamento ocorrido na Cracolândia deixou ao menos 16 pessoas feridas na Avenida Rio Branco com a Rua dos Gusmões, região central de São Paulo.

De acordo com a polícia, cerca de 20 usuários de drogas partiram para cima de um motorista que havia parado em um semáforo. Com medo e uma criança no carro, ele acelerou e atropelou , fugindo em seguida.

Ainda segundo a polícia, a placa do carro caiu na região.



Equipes da Polícia Militar (PM), do Corpo de Bombeiros e do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) fizeram o atendimento. Onze equipes foram para o local.

Uma mulher e três homens ficaram com fraturas expostas nas pernas. A maioria dos feridos foi encaminhada a hospitais da região.



O caso será registrado no 2º DP Bom Retiro, que por estar em reforma está atendendo no mesmo prédio do 77º DP Santa Cecília.