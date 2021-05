Motocicleta pega fogo em posto de combustível; frentista apaga chamas

Por volta das 11h deste domingo (16), na cidade de Granja, no Ceará, a 300 quilômetros de Fortaleza, uma motocicleta pegou fogo quando estava sendo abastecida em um posto de combustível. As imagens de uma câmera de segurança mostram que o fogo consumiu rápido o veículo, mas não atingiu a bomba do combustível.

Segundo relato de um frentista, o grupo de motociclistas fazia trilha e retornava de Bitupitá, no Litoral-Oeste do Ceará. As chamas assustaram o motociclista e outras pessoas próximas, que correram do local. Não houve feridos.

O funcionário enfrentou as chamas para apagar o incêndio que consumia a moto. O vídeo das câmeras de segurança do posto de combustíveis mostra o funcionário bem próximo às chamas com um extintor tentando apagá-las. Depois de alguns minutos, o incêndio foi controlado.