Morto aos 96 anos, carpinteiro é velado sentado em poltrona

Após morrer com 96 anos, o carpinteiro aposentado Quirino da Silva Souza teve um velório inusitado: foi velado sentado em uma poltrona, com camisa social e gravata, como se estivesse em uma reunião.

Sua filha, Flávia Silva, conta que o homem ficou 10 anos acamado, em decorrência de um Alzheimer severo. "É muito gratificante fazer a última homenagem com ele sentado, pois gostava de sentar e conversar com as pessoas. Quis dar a oportunidade aos nossos familiares de ter esse último momento ao lado dele", afirmou.

O velório de Quirino aconteceu na Região Metropolitana da capital de Goiás. O carpinteiro faleceu no dia 1º de março e foi sepultado no sábado (2), no Cemitério Jardim da Esperança.

Velório diferente

Segundo o diretor-executivo do Grupo Paz Universal, Wanderley Rodrigues, há relatos de velórios dessa mesma maneira em países como Costa Rica, México e Estados Unidos, mas que o caso do carpinteiro é o primeiro velório no Brasil nesses moldes que ele tem conhecimento.

Apesar de o velório ter sido feito com o corpo sentado, no momento do enterro, ele foi acomodado de maneira tradicional, na posição deitada no caixão. Os técnicos da funerária utilizam substâncias para conseguir alterar a posição do cadáver.