Morre pit bull tiktoker que passeava com mochila de tubarão

O cachorro Ragnar, famoso nas redes sociais por usar uma mochilinha de tubarão durante seus passeios, morreu na última quinta-feira (28). A notícia foi divulgada através do Instagram do pit bull, que contava com mais de 870 mil seguidores. Os tutores informaram que a causa foi uma "morte súbita", um fenômeno que pode ocorrer frequentemente em cães da raça de Ragnar.

Os donos do cão explicaram que ainda não sabem a causa exata da morte e preferem acreditar que foi um motivo divino. Em uma mensagem, eles ressaltaram que Ragnar estava saudável, ativo e se alimentando bem antes de sua partida. "Ele estava bem, forte, comendo certinho", afirmaram.

A despedida de Ragnar comoveu muitos internautas, que acompanharam sua trajetória nas redes sociais. Em um vídeo, os tutores compartilharam momentos alegres do cão e agradeceram pelo impacto positivo que ele teve em suas vidas e na comunidade online. "Você foi amado em um nível inimaginável", disseram.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)