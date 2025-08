Morre o jornalista José Roberto Guzzo, colunista do Estadão e de O Liberal

O jornalista José Roberto Dias Guzzo, mais conhecido como J. R. Guzzo, morreu na madrugada deste sábado (2/8), às 5h, aos 82 anos, após sofrer um infarto. A informação foi divulgada pela Revista Oeste, onde ele deixou o legado como um dos fundadores e integrante do conselho editorial. Ele era colunista do Estadão e do jornal O Liberal, com publicação aos domingos.

Guzzo iniciou a carreira no jornalismo em 1961, como subsecretário da edição paulista e repórter no jornal Última Hora, em São Paulo (SP). Ele foi diretor de redação da Revista Veja, entre 1976 e 1991, e integrante do Conselho Editorial da Abril.

Correspondente internacional

Também atuou como correspondente internacional, com passagens por Paris e Nova Iorque. Além disso, foi colunista do Metrópoles e, mais recentemente, escreveu para a Veja, o Estado de S. Paulo, a Gazeta do Povo e a Revista Oeste.

Conforme a Revista Oeste, até o início da manhã, ainda não haviam sido divulgadas informações sobre o velório de Guzzo.