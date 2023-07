Morre nova girafa importada para o Brasil; esta é a quarta em menos de dois anos

Mais uma girafa importada da África do Sul morreu no Brasil. Este é o quarto animal levado ao BioParque do Rio, no Rio de Janeiro. Ao todo, a instituição já recebeu 18 animais desde de 2021. A girafa foi diagnosticada com infecção bacteriana e chegou a receber tratamento veterinário.

Em nota, o BioParque informou que outros cinco animais também iniciaram tratamento para a infecção bacteriana. "Na última semana, nossa equipe técnica iniciou protocolos de tratamento adicionais. No entanto, lamentavelmente, o quadro clínico do animal piorou rapidamente durante a noite, levando ao seu óbito. A causa da morte será confirmada após a necropsia, que será realizada sob supervisão das autoridades relevantes", dizia o comunicado.

VEJA MAIS

A Polícia Federal está realizando uma investigação e perícia na girafa morta. Ela estava alojada em um resort em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro. Originalmente, os animais deveriam ficar no local por um período de quarentena. No entanto, em novembro, completou um ano de chegada ao Brasil, e três girafas perdidas.

Segundo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis ​​(Ibama), o ambiente atual não é adequado para o desenvolvimento dos animais. Após denúncias de maus tratos a animais por parte do Ministério Público Federal (MPF), a Justiça acolheu as denúncias contra quatro pessoas, entre representantes da instituição, além de funcionários do Ibama e do Instituto Estadual do Meio Ambiente (Inea). Esses indivíduos estão sendo investigados por envolvimento na falsificação de documentos de importação e arranjos inadequados de cativeiro.