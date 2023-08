Morre mulher do pecuarista que sofreu acidente de avião com o filho

A família de Ana Paula Pridonik, 27 anos, acionou a polícia após encontrá-la com um ferimento por arma de fogo, porém, ela não resistiu aos ferimentos. Socorrida pelos bombeiros, Ana Paula foi levada para a Santa Casa de Campo Grande, mas não foi possível salvá-la. A polícia suspeita que a jovem teria utilizado uma arma registrada em nome do marido para cometer o ato. O caso está sendo registrado como suicídio.

Ela era esposa do pecuarista Garon Maia, que morreu ao lado do filho de 11 anos em um acidente aéreo no sábado (29) na divisa entre Rondônia e Mato Grosso. A descoberta dos destroços ocorreu na manhã do domingo (30).

A aeronave havia decolado de uma fazenda em Nova Conquista, região de Vilhena (RO), e fez uma parada no Aeroporto de Vilhena para abastecer. No entanto, minutos após a decolagem, o avião desapareceu dos radares. A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) informou que se tratava de um Beechcraft Baron G58, fabricado em 2011. As causas do acidente estão sendo investigadas.