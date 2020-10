Morre mulher agredida a tijoladas por defender cachorro de maus-tratos

Viviane Andrea dos Santos, de 33 anos, morreu, no início da manhã desta quarta-feira (14), após passar 24 dias lutando pela vida na Santa Casa. Ela foi internada depois de ser agredida a tijoladas por um vizinho, após tentar defender um cachorro que estava sofrendo maus tratos.

No dia da agressão, que aconteceu em Campo Mourão, no interior do Paraná, a vítima acionou a Polícia Militar ao perceber que o vizinho estava agredindo um cachorro com um pedaço de madeira. Quando a PM chegou no local para averiguar a ocorrência, o acusado não estava mais no local. Entretanto, assim que os agentes saíram, o homem foi até a casa da vizinha e a agrediu com um pedaço de tijolo.

Viviane sofreu graves ferimentos na cabeça e precisou ser atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), responsável por encaminhar a vítima à Santa Casa para atendimento médico.

No dia da agressão, a PM chegou a localizar o agressor, que foi ouvido na Delegacia de Polícia Civil, mas foi solto logo em seguida para responder o processo em liberdade. Agora, o homem deverá responder também pelo crime de homicídio.