Morre, aos 37 anos, influenciador que chegou a pesar 380 kg e lutava contra a obesidade

O influenciador Gabriel Freitas, de 37 anos, faleceu na última segunda-feira (30/12), em decorrência de uma parada cardiorrespiratória. Ele ganhou visibilidade nas redes sociais por compartilhar sua trajetória na luta contra a obesidade.

Com 1,95m de altura, o homem chegou a atingir 380 kg e praticamente não saia de casa. Ele tinha como objetivo chegar aos 100 kg.

A morte do influenciador foi anunciada pelo seu amigo, Ricardo Gouveia. Segundo relato dele, “Gabriel morreu praticamente dormindo, não sofreu".

Quem era Gabriel Freitas?

Gabriel Freitas ficou conhecido nacionalmente em 2017, após participar do quadro “Virou outra pessoa”, no programa de Gugu Liberato, na Record. Na época, ele havia perdido 206 kg em um ano e meio, chegando ao peso de 114 kg com alimentação balanceada e exercícios físicos. No entanto, conforme relatado por Gabriel no Instagram, após a morte do pai e do irmão ele voltou a ganhar peso e ultrapassou a marca de 380 kg.

Gabriel Freitas no Programa do Gugu, em 2017 (Foto: Reprodução/Record)

Nos últimos meses, ele havia estabelecido uma nova meta de buscar o peso ideal de forma natural, sem interferências cirúrgicas e uso de remédios. Ele registrava a jornada em suas redes sociais, onde acumulava quase 65 mil seguidores.

Em alguns de seus vídeos Gabriel descreveu que se sentia “algemado a correntes invisíveis” pela falta de mobilidade e autonomia causada pela obesidade e também lamentava o afastamento de pessoas próximas.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)