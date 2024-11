Mistura entre goiabada e creme de leite viraliza da internet; internautas se identificam

Um vídeo que está viralizando nas redes sociais mostra um homem preparando uma sobremesa tradicional do norte e nordeste: goiabada com creme de leite. As imagens rapidamente ganharam repercussão na web, e muitas pessoas se identificaram com a iguaria, descrevendo-a como a melhor sobremesa de todas.

VEJA MAIS



Nos comentários, diversas pessoas se identificaram com a situação, compartilhando suas próprias experiências. Frases como “Depois disso, só um copo de água beeeem gelada e tirar um cochilo no chão gelado kkkk” e “Tenho pena de quem não sabe o sabor disto; a melhor mistura existente!”.

A tradição é atemporal e representa uma combinação que nunca sai de moda. Após o almoço, essa deliciosa mistura não é apenas apreciada no norte e nordeste, mas também em várias outras regiões do Brasil.