Ministros vão a Roraima nesta quarta acompanhar operação em terra Yanomami

Nesta terça-feira (07), o ministro da Defesa, Jo´se Múcio, disse que viajará nesta quarta-feira (07) ao território Yanomami para acompanhar as ações do governo federal aos inídigenas. As informações são do G1 Brasília.

O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, e a presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), Joenia Wapichana, devem acompanhá-lo na viagem, segundo José Múcio.

Nas últimas semanas, a Terra Yanomami é tema de grandes discurções em função da grave crise humanitária na comunidade e da invasão de garimpeiros ilegais na região.

"Evidentemente nós estamos, primeiro, preocupados com a questão humanitária. Resolver a questão dos índios, da doença, tirar o povo que está lá dentro que não pode sair. Nós estamos com aviões pequenos dando esse apoio lá no aeroporto de Surucucu, a pista está em obras, a gente não pode levar aviões maiores. Então, você tem que levar mantimentos, trazer doentes, levar as pessoas que estão ficando boas. E está todo mundo envolvido nisso para ver se a gente vira essa página", afirmou o ministro.

Por causa da gravidade da situação, o governo federal declarou emergência de saúde pública para agilizar a assistência aos indígenas.O ministro afirmou que a expectativa é que a comitiva do alto escalão do governo federal e das Forças Armadas acompanhe os trabalhos em Roraima por pelo menos dois dias. O presidente Lula também visitou Roraima em 21 de janeiro e classificou a situação dos Yanomami como desumana.

O presidente também criou o Comitê de Coordenação Nacional para discutir e adotar medidas em articulação entre os poderes para prestar atendimento a essa população. O plano de ação deve ser apresentado no prazo de 45 dias a partir da criação do comitê, que trabalhará por 90 dias, prazo que pode ser prorrogado.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).