Ministro das Cidades, Jader Filho, retorna ao RS para visitar áreas atingidas nesta terça-feira (28)

O ministro das Cidades, Jader Filho, e o secretário Nacional de Habitação, Hailton Madureira, chegam ao Rio Grande do Sul nesta terça-feira (28) para avaliar as áreas afetadas pelas recentes chuvas intensas.

Durante a visita, as autoridades e suas equipes técnicas do Governo Federal se encontrarão com prefeitos locais para discutir soluções rápidas para as famílias desabrigadas. Eles também irão inspecionar terrenos seguros para a construção de novas moradias e verificar a disponibilidade de imóveis em bom estado que possam ser adquiridos de imediato.

A comitiva tem a missão de analisar a situação das áreas destruídas e conversar com as famílias afetadas para entender suas necessidades mais urgentes.

Jader Filho tem realizado reuniões virtuais com os municípios gaúchos afetados que já preencheram o formulário do Ministério das Cidades, destinado a coletar informações sobre as necessidades habitacionais nas áreas impactadas.

Até o momento, mais de 55 municípios preencheram o formulário. As informações coletadas ajudarão a orientar as ações do Governo Federal, em colaboração com os municípios, para garantir a moradia e a recuperação das áreas afetadas.