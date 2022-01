Ministro da Saúde admite que Ômicron traz risco de colapso no sistema de saúde

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, admitiu nesta quarta-feira (12) que a variante Ômicron traz incertezas sobre “novo surto de casos e novos impactos no sistema de saúde, com a perspectiva de colapsos e perda de vidas”. A declaração foi dada em fórum promovido pelo Ministério da Saúde. As informações são do portal Metrópoles.

O ministro, no entanto, procurou manter o otimismo. “Já temos notícias de países onde ela [Ômicron] se tornou prevalente de que há um número realmente grande de casos, mas os sistemas de saúde não têm sido tão pressionados, sobretudo naquelas populações fortemente vacinadas”, argumentou o titular da pasta.

No fórum, promovido pela Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19, a secretária da pasta, Rosana Leite de Melo, admitiu que o país enfrenta uma terceira onda devido à variante Ômicron.

Sobre o aumento no número de casos decorrentes da Ômicron, o secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros, revelou que a realização de testes RT-PCR, antes em queda, voltou a crescer: “O que recebemos em nossas plataformas de alta testagem de RT-PCR nesta semana ultrapassa o que recebemos durante todo o mês de dezembro”, destacou.

Predominância no país

O Instituto Todos pela Saúde (ITpS), em parceria com os laboratórios Dasa, CDL e DB Molecular, divulgou uma nova análise sobre o monitoramento da nova variante da Covid-19, a Ômicron.