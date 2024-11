Ministério Público do Pará se manifesta sobre apresentação de artista trans

A apresentação de uma artista trans na abertura do I Seminário Diagnóstico de Empregabilidade Trans na Região Metropolitana de Belém viralizou nas redes sociais e recebeu críticas dos internautas.

O vídeo exibe a artista dançando e batendo o cabelo, mas alguns internautas questionaram a adequação da sua performance em um evento do Ministério Público Federal focado em questões sociais e educacionais.

O Ministério Público se manifestou em nota divulgada nas redes sociais, repudiando ofensas direcionadas à artista.

“O Ministério Público Federal no Pará manifesta, publicamente, seu veemente repúdio aos atos de transfobia dirigidos à artista que realizou a performance de abertura do I Seminário Diagnóstico de Empregabilidade Trans na Região Metropolitana de Belém, no auditório da Procuradoria da República no Pará.

Não há espaço para o discurso de ódio em nossa sociedade. A luta contra a transfobia é também a luta por uma sociedade mais igualitária e inclusiva, onde todas as pessoas possam exercer livremente suas expressões artísticas, culturais e de identidade sem medo de represálias ou violência”, diz o texto.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)