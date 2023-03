Ministério das Comunicações levará internet de alta velocidade para 11 cidades do Norte do país

Técnicos do Ministério das Comunicações (MCom) embarcam em balsa para levar internet de alta velocidade a 11 cidades do Norte do país. A conexão será ativada no trecho entre Santarém (PA) e Manaus (AM), passando pelas cidades de Autazes (AM), Itacoatiara (AM), Urucurituba (AM), Parintins (AM), Juruti (PA), Terra Santa (PA), Oriximiná (PA), Óbidos (PA) e Curuá (PA).

O objetivo é vistoriar as instalações de toda infraestrutura da infovia, desde a caixa de ancoragem até o data center. A embarcação deve partir de Manaus na quarta-feira da próxima semana (8) e chegar a Santarém em 18 de março.

A estrutura será cedida às empresas participantes do consórcio que será responsável pela operação e manutenção da infovia. O Poder Público, enquanto proprietário, poderá utilizar a Infovia sem ônus pela operação e manutenção, de forma a promover as políticas públicas de educação, pesquisa, saúde, defesa, entre outras. O inventário de todos os equipamentos será feito para incorporar todos os componentes ao patrimônio do MCom.

A comitiva de vistoria conjunta será composta por técnicos do MCom, da EAD Seja Digital (entidade responsável pela implantação do cabeamento subfluvial), do Consórcio Aberto do Operador Neutro (que será o responsável pela manutenção da infraestrutura) e da RNP - Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (que administrará a infovia).