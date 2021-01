Exército brasileiro vira piada após máscaras serem desenhadas digitalmente em fotos

Por conta de edições grosseiras, fotos de um curso que o Exército realizou na Marinha do Brasil, em novembro do ano passado, viralizaram nas redes sociais nesta sexta-feira (22). As fotos contam com máscaras desenhadas digitalmente e foram publicadas no site do Centro de Avaliações do Exército.

As atividades foram realizadas pelos militares no Centro de Medicina Operativa da Marinha (CMOpM), e contaram com 22 participantes. Um texto sobre o curso, com as fotos, foi publicado no site do Exército, mas logo foi apagado. Pelas fotos, aparentemente, alguns militares aparecem sem a máscara, que foi adicionada digitalmente.

De acordo com o Exército, o objetivo do curso foi proporcionar aos militares condições de aplicarem os conhecimentos práticos no socorro e no resgate de vítimas clínicas ou de trauma.

Procurado, o Comando Militar do Leste não respondeu até a publicação desta reportagem.

Nas redes sociais, os usuários fizeram piada sobre as máscaras manipuladas digitalmente.

"Olha que curioso: você entra no site do Centro de Avaliações do Exército (CAEx) e vê uma foto bizarramente alterada no Paint para pintar máscaras pretas nos militares", dizia um post no Twitter.

"O Exército Brasileiro pintou artificialmente máscaras em seus funcionários que executavam uma missão. Desisto!", escreveu outro usuário.

Gente do céu, vocês viram o uso bacana que o exército brasileiro está fazendo no paint? Tô colando o link aqui para vocês não acharem que foi meu cachorro que fez isso.https://t.co/FwLTqHtJAy pic.twitter.com/eRqwHjPFbX — Elika Takimoto (@elikatakimoto) January 22, 2021

Com vocês...



O exército brasileiro. pic.twitter.com/WVcJGxCRBq — Felipe Neto (@felipeneto) January 22, 2021

o exército brasileiro pintando meio fio no home office pic.twitter.com/B2NfAiUjFl — ɐʍɐ (@awamaia) January 22, 2021