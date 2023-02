Mestrando estuprou estudante após matá-la e fez fotos da vítima sangrando

O mestrando Thiago Mayson, de 28 anos, violentou sexualmente a estudante Janaína Bezerra, de 22 anos, quando ela já estava morta, conforme conclui o inquérito policial da Polícia Civil, divulgado nesta segunda (6). A delegada Nathália Figueiredo afirmou que ele chegou a fazer fotos da vítima durante a violência enquanto ela sangrava. Com informações do G1.

Segundo a delegada, o crime foi cometido de forma bastante cruel, tanto no aspecto físico quanto psicológico. Ela contou que o inquérito foi concluído com o indiciamento do acusado, pelo crime de homicídio duplamente qualificado por dolo eventual.

Os agravantes foram o emprego de meio cruel (já que ela morreu provavelmente, conforme a polícia, em decorrência de uma asfixia em que teve o pescoço quebrado) e por feminicídio (considerando desprezo à condição de mulher da vítima).

Figueiredo ressaltou que outros dois crimes serão considerados, além do homicídio: estupro, vilipêndio de cadáver (pela violência após a morte da vítima) e fraude processual (ele tentou ocultar provas do crime). A polícia informou que ele fez imagens da vítima ainda viva, mas em situação de muita vulnerabilidade.

"A partir da análise das imagens que ele teria registrado, muito possivelmente por volta das 5h, a vítima já estava em óbito. No video registrado entre a 1ª e a 2ª violência sexual, ela ainda estava com vida, mas visivelmente em situação de vulnerabilidade, já suja de sangue. A gente já sabe que houve uma violência sexual e ele não satisfeito cometeu outra", contou a delegada.

Registros da vítima

De acordo com a descrição da delegada, Thiago mostra a mão com sangue da vítima. Nathália acredita que o ato constituiu uma espécie de troféu para o indiciado.

Investigação do caso

O prazo para a conclusão da investigação se encerrava nesta segunda-feira (6), mas o inquérito foi concluído no domingo (5). O coordenador do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), delegado Francisco Costa, o Barêtta, falou sobre a necessidade do encerramento dentro do prazo, que era de 10 dias.

"O prazo não pode ser prorrogado porque o suspeito está preso preventivamente. Se prorrogar, ele pode ser solto. A delegada passou o fim de semana trabalhando, acredito que recebendo os laudos de local de crime e cadavérico", afirmou o delegado.

O advogado que representa a família de Janaína, Francisco Silva, elogiou a celeridade com que a investigação foi concluída pelo DHPP, e disse acreditar que o indiciado pelo crime será condenado com pena máxima pelo Poder Judiciário.

"São crimes que têm penas bastante altas, adequadas a cada um deles. Não posso vislumbrar a quantidade de pena, mas, de forma geral, teremos aí uma condenação, certamente, acima dos 40 anos", disse o advogado Francisco Silva.

Mestrando estuprou estudante em uma sala de aula

Janaína Bezerra foi assassinada em uma sala da universidade, durante uma calourada ocorrida entre a noite de sexta-feira, 27 de janeiro, e madrugada de sábado, 28.

Investigação policial e laudo cadavérico apontaram que a jovem foi estuprada e teve o pescoço quebrado. Thiago Mayson da Silva Barbosa, de 28 anos, está preso suspeito do crime.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)