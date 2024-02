Menino tem órgão genital decepado pelo padrasto e família pede ajuda

Um menino de 5 anos teve o órgão genital decepado no município de Canindé, no interior do Ceará. O suspeito de cometer o crime foi seu padrasto, de 26 anos. A situação veio à tona em 06 de dezembro de 2023, quando a vítima deu entrada no Hospital Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza, com o órgão dilacerado e parte do membro em um isopor.

A criança teve o órgão genital reimplantado no mesmo dia pela equipe que o atendeu no hospital, porém, ele vai precisar passar por uma cirurgia completa de reconstrução na região para não ficar com sequelas futuras. Ocorre que, no momento, a família não possui condições de arcar com os custos do procedimento cirúrgico, logo, a família está promovendo uma campanha por meio das redes sociais para arrecadar R$150 mil.

Após o incidente, o menino passou a morar com o pai e os irmãos, que fizeram uma postagem nas redes sociais solicitando ajuda para a criança. “O Levi passou por coisas, que eu tenho certeza, que nós adultos não suportaríamos. Mas o propósito de Deus na vida dele é maior do que tudo que aconteceu a ele. Ele será honrado, terá o melhor tratamento que puder e uma vida digna”, diz uma das publicações.

Quem quiser ajudar, pode contribuir com qualquer valor no link da vaquinha.

Vítima de maus-tratos

O delegado responsável pela apuração do caso, Daniel Aragão, afirmou em entrevista ao radialista Davi Oliveira que, à época do crime, o menino já vinha sendo vítima de maus-tratos pelo padrasto.

“A criança chegou a falar que teria sido o padrasto que fez isso com ele. Juntando essa informação com outros boletins de ocorrência que chegaram aqui na delegacia, desse mesmo ano de 2023, disponibilizados pela família, que não concorda com esse tipo de situação. Vimos que essa criança já vinha sofrendo maus-tratos. Inclusive, o relatório médico apresentou que a criança tinha cicatrizes recentes e antigas”, disse o delegado.

O suspeito do crime foi preso em flagrante e indiciado por lesão corporal grave. Já a mãe do menino, de 27 anos, foi autuada por omissão. E de acordo com a Polícia Civil do Ceará, o inquérito que investiga o crime cometido contra a criança foi finalizado e remetido ao Poder Judiciário.

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo de Atualidades)