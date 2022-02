Menino de sete anos que engoliu apito morre após ficar seis dias internado

O menino de sete anos que engoliu um apito e sofreu uma parada cardiorrespiratória morreu nesta quinta-feira (18). A criança ficou internada durante seis dias no Hospital Pequeno Anjo em Itajaí. As informações são do G1 Santa Catarina.

"Foram dias difíceis. A gente tinha muita esperança e fé que daria certo, mas infelizmente não deu. Agora é conviver com a dor", afirmou a mãe Tieli Costa de Oliveira.

A família de Matheus de Oliveira decidiu doar os órgãos do garoto. Ele ficou internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e respirava por ventilação mecânica após engolir o objeto.

"Estávamos na esperança de reverter o quadro, mas veio a notícia que o cérebro dele não tinha mais vida", disse a mãe. O velório e sepultamento acontecerão neste sábado (19).

(Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)