Menino de sete anos engole apito e é internado em estado grave na UTI

Um menino de sete anos foi internado na Unidade de Terapia Intensiva, no último sábado (8), após engolir um apito. O acidente aconteceu em Navegantes, Santa Catarina. O Corpo de Bombeiros do estado afirmou que a criança foi levada por dois homens até o quartel da cidade, e chegou ao local inconsciente, carregada no colo pelo pai.

O menino estava com a frequência cardíaca lenta e sinais de baixa oxigenação no corpo. Ele foi submetido a manobras de reanimação e expeliu o objeto alguns minutos depois de receber atendimento médico.

O procedimento de reanimação durou 45 minutos até o quadro de parada cardiorrespiratória ser revertido. Após a estabilização, o menino foi levado de helicóptero para o Hospital Infantil Pequeno Anjo, em Itajaí, cidade vizinha a Navegantes.

A criança, socorrida em estado grave, não havia recebido alta até a manhã desta segunda-feira (14) e, segundo o hospital, continua na UTI.