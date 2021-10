Homem engole celular e precisa fazer cirurgia por não conseguir evacuar

Um homem engoliu um telefone celular e esperou quase seis meses até procurar um médico. Segundo ele, a ideia era que o aparelho saísse de maneira natural do corpo, mas isso não aconteceu e ele teve que procurar um hospital. As informações são do Portal IG.

Depois que engoliu o celular, o homem ficou com vergonha de contar sobre o problema para um profissional. No entanto, após perder muito peso e sentir fortes dores abdominais, ele precisou fazer uma cirurgia para retirar o objeto.

Os médicos do hospital no Egito, onde o caso aconteceu, afirmaram que esse foi o primeiro caso do tipo que atenderam. O paciente deu muita sorte, já que, pela demora para procurar ajuda profissional, poderia ter contraído uma infecção fatal. Segundo o diretor da unidade de saúde, o egípcio passa bem.