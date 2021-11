Menino de 8 anos com autismo é torturado e abandonado por casal

Um homem de 57 anos e uma mulher de 59 foram presos após torturarem e abandonarem um menino de 8 anos diagnosticado com Transtorno do Espectro do Autismo, em Sorocaba (SP). De acordo com os titulares da delegacia que investiga o crime, o caso é “bastante triste”. As informações são do G1 de São Paulo e Metrópoles.

“Comentamos que foi um dos mais cruéis em toda nossa carreira”, avaliou a delegada Ana Luiza Carvalho, ao lado do delegado Fabrício Ballarini.

A criança foi torturada e abandonada em um matagal. No último dia 14 de novembro, a criança foi encontrada com marcas de agressão.Ele havia desaparecido após dizer à mãe que queria uma caneta para desenhar. O caso ganhou repercussão nesta semana, após os delegados divulgarem a brutalidade do crime.

De acordo com a polícia, o menino estava andando na rua quando percebeu uma câmera de segurança de uma casa que estava torta e tentou consertá-la. O morador do imóvel abordou o menino, desconfiando que a criança queria furtar o equipamento. O homem torturou o garoto de 8 anos para que ele “confessasse” quem teria mandado pegar a câmera.

Câmeras de segurança ajudaram a polícia a chegar no casal. Uma operação de busca e apreensão na residência deles encontrou um objeto com pregos e uma ripa de madeira usados na agressão.

O homem foi indiciado por crimes de tortura e tentativa de homicídio qualificado, com agravantes de motivo torpe, crueldade, tortura e impossibilidade de defesa da vítima.

A mulher foi encontrada escondida na casa da filha do casal e vai responder pela prática do crime de tortura.