Menino de 10 anos morre em clínica odontológica ao extrair dente

Um menino identificado como Anthony Bernardo da Silva Souza, de 10 anos, morreu em uma clínica odontológica, na tarde de segunda-feira (20), em Igarapé, Belo Horizonte, durante um procedimento rotineiro de extração de dente. Ele teria tido uma hemorragia e reclamado de dor momentos antes de começar a vomitar e perder a consciência. As informações são do G1.

Conforme a Secretaria Municipal de Saúde, uma ambulância foi acionada para o resgate do garoto por volta das 12h, mas ao chegar no local, ele já estaria em estado de choque. O menino foi encaminhado para uma UPA da cidade, onde a equipe médica tentou reanimá-lo, mas sem sucesso. Segundo a mãe a criança, a dentista teria aplicado mais anestesia e afirmado que o menino não estava sentindo nada após ele reclamar de dores.

A profissional teria atendido Anthony no último sábado (18) e indicado a realização de um canal como tratamento, solicitando o retorno para a segunda-feira. Já na nova consulta, a mãe perguntou se seria possível extrair o dente do filho com segurança. "Ele retornou hoje (segunda), pediu um Raio X, minha tia chegou a fazer o Raio X (na criança) e ela (a dentista) falou que dava para fazer super de boa, que não tinha perigo, que ela tinha uma equipe competente. Foi aí que o Bernardo começou a dar hemorragia, a esparramar sangue pelo chão e já chegou aqui na UPA desacordado", explicou Maria Victória da Silva César, prima da criança.

A mãe registrou um boletim de ocorrência na Polícia Militar e, conforme o documento, a dentista teria avaliado o Raio X e afirmado que apesar da gengiva do paciente estar muito machucada, teria condições de extrair o dente, no entanto, assim que foi retirado, o menino começou a ter hemorragia. Ainda conforme ela, o procedimento necessário seria um canal, no valor de R$ 750, mas a mãe alegou não ter condições de arcar com os custos e acertou a extração pelo valor de R$ 180.

O procedimento ocorria dentro da normalidade quando, em dado momento, uma quantidade maior de sangue foi notada. Ela chamou sua sócia, que assumiu o procedimento e extraiu o dente. O caso segue sendo investigado.