Menino autista, encontrado em canil, também era dopado e mantido em lata de lixo

O menino autista, de 8 anos, encontrado em um canil na casa da família, em Belford Roxo (RJ), era alvo de uma rotina de maus-tratos, conforme indicam as investigações. Testemunhas alegam que, além de ser mantida no espaço no quintal da residência, a vítima, quando dentro do imóvel, permanecia dentro de uma lata de lixo, obrigada pela própria mãe e avó, de 27 e 52 anos, respectivamente. Elas foram presas em flagrante.

O caso veio à tona depois de denúncias anônimas feitas por vizinhos da comunidade Gogó da Ema, onde a família morava. Os relatos indicam que o menino passava horas sem ser alimentado ou beber água - ao ser resgatado, ele apresentava um quadro de inanição e desidratação. Ainda de acordo com as denúncias, era comum que a criança fosse dopada "com fortes doses de calmantes", além de dormir totalmente amarrada a uma cama.

Na casa, viviam ainda outras três crianças, com idades entre 3 a 10 anos. Todos os menores, incluindo a vítima de abuso, depois que teve alta do hospital, foram encaminhadas para o Conselho Tutelar. Os vizinhos contam que o menino autista era mantido afastado dos irmãos.

"A mãe e a avó alegam que a criança é muito agitada e que fazem isso para o bem do menino", informa o auto de prisão em flagrante assinado pelo delegado-assistente Alexandre Netto Cardoso. Ao serem ouvidas formalmente na delegacia, contudo, as duas mulheres optaram por se manter em silêncio. Nessa quarta-feira (19), durante audiência de custódia, a Justiça converteu a prisão em flagrante em preventiva.