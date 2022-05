Meninas de 5 e 6 anos são mortas pelo próprio pai dentro de casa

Duas crianças foram mortas pelo próprio pai, após serem mantidas em cárcere privado dentro da casa onde elas moravam com a mãe. O crime aconteceu ontem, em Taquarituba, São Paulo. O homem foi preso por duplo homicídio. Com informações do G1.

As irmãs de 5 e 6 anos foram encontradas mortas dentro da residência no fim da tarde, quase seis horas depois que o pai, Natanael de Lima, de 28 anos, anunciou que estava mantendo as filhas reféns.

O suspeito e a mãe das meninas são separados. O crime aconteceu quando a mulher deixou as crianças com o pai para ir trabalhar.

A ocorrência foi atendida pelas polícias Militar e Civil, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Corpo de Bombeiros e o Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate). A PM afirma que foi acionada por vizinhos, que notaram um vazamento de gás. Ao chegar no local, os policiais contam que o homem se negou a abrir a residência e anunciou que estava mantendo as filhas reféns.

Ainda de acordo com a PM, o suspeito falou, durante horas, que as crianças estavam amarradas dentro da casa, mas não as mostrava para a equipe policial. Em uma brecha nas negociações, a polícia decidiu entrar na casa, pois o homem não dava sinais de que as meninas ainda estavam vivas.

Um equipamento escâner da polícia detectou que as crianças não estavam mais se movimentando. As duas meninas foram encontradas mortas, com cortes no pescoço, uma na cama e a outra no chão.

A casa estava revirada e com vários cacos de vidro espalhados pelo chão. O suspeito estava armado com uma faca. A PM afirma que para deter o homem foi necessário o uso de arma de choque e tiro de borracha. Natanael foi preso em flagrante e não revelou a motivação para o crime.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)