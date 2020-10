Menina de quatro anos cai de prédio ao ser deixada sozinha em casa

Uma menina de quatro anos está internada após cair do quarto andar de um prédio. O caso aconteceu na madrugada de segunda-feira (26) em Porto Velho. De acordo com informações do Sistema Globo, a criança estava sozinha em casa quando o acidente aconteceu. O pai e a madrasta estariam em outro bloco do prédio com alguns amigos e ela teria ficado dormindo.

Os responsáveis só perceberam o que havia ocorrido depois que voltaram para o apartamento. Ao procurarem pela criança, ela não estava no quarto. Eles seguiram para a cozinha e, ao olharem pela janela, avistaram a menina caída no chão. Ela foi socorrida por populares e levada para uma unidade de saúde. Apesar de ter fraturado o fêmur, seu estado de saúde é considerado estável.

Como a criança estava sozinha no momento do acidente, o pai e a madrasta foram presos em flagrante e responderão por abandono de incapaz.