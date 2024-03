Menina de 7 anos sobe em privada e morre após vaso sanitário quebrar

Uma menina de sete anos morreu após um acidente no vaso sanitário. Ela subiu na privada, que quebrou, com um pedaço a cortando, O caso aconteceu no último sábado (16) em São Francisco do Sul, Santa Catarina.

Segundo o Uol, Alana Emanuelly Franco Pavelski subiu no sanitário para tentar mudar a temperatura do chuveiro.

A família encontrou a menina já desmaiada, com um corte na axila direita. Ela já chegou sem vida ao hospital.

"Estou sem chão. Deus cuide do meu anjo", afirmou a mãe da menina, Fernanda Franco, em publicação nas redes sociais.