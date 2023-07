Menina de 14 anos acusa a própria mãe de exploração sexual

Uma adolescente de 14 anos procurou a delegacia de uma cidade do Mato Grosso do Sul para denunciar a própria mãe de cometer o crime de exploração sexual contra ela. Em depoimento, segundo as autoridades, a menina afirmou que a mãe vendia fotos e vídeos sexuais da jovem por aplicativo de mensagens, além de dopá-la para que fosse estuprada.

VEJA MAIS

A denúncia foi feita na última terça-feira (11), mas, de acordo com a menina, os crimes começaram em dezembro de 2022.

Ela contou que era obrigada a “posar nua” para que a mãe fizesse fotos e vídeos e, assim, conseguir “vender” a menina para homens da região. A vítima teve a virgindade vendida por R$30 mil a um fazendeiro e, para que o ato fosse consumado, a mãe a fez ingerir bebida alcoólica.

Com as acusações, a menina foi deixada sob os cuidados da tia e teve cedida uma medida protetiva contra a mãe.

A polícia investiga a mulher pelos crimes narrados pela filha e o autor do estupro pelo abuso cometido contra a menor. O caso segue em investigação.

*(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)