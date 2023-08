Meio de transporte irregular, pau de arara vira patrimônio cultural brasileiro com aval de Lula

Um meio de transporte irregular que ainda é utilizado no Nordeste do Brasil, o pau de arara foi reconhecido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como patrimônio cultural imaterial do país. O chefe do Executivo sancionou, nesta terça-feira (1º), em Brasília, o Projeto de Lei (PL) 3.643/15, de autoria do deputado federal e líder do governo José Guimarães (PT), que trata do tema. A sanção ocorreu durante cerimônia no Palácio do Planalto.

VEJA MAIS:

"Os paus de arara fazem parte da cultura desses locais. O próprio presidente Lula contou que migrou de pau de arara ao sair do Nordeste", disse Guimarães, autor do projeto. "O romeiro às vezes espera o ano inteiro para visitar o Horto, em Juazeiro do Norte, e pagar uma promessa de cura, um pedido que foi feito e foi atendido, e para isso ele utiliza um pau de arara", complementou o petista.

Cerimônia

O evento contou com comitivas de Juazeiro do Norte (Região do Cariri) e do município de Canindé. Os dois municípios cearenses são conhecidos internacionalmente pelas romarias ao Padre Cícero, em Juazeiro, e São Francisco das Chagas, de Canindé.

A solenidade teve a presença de representantes da Diocese do Crato, e também da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Participaram ainda o prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra; do vice-presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado Fernando Santana; vice-prefeito de Canindé, Professor Ilomar e ex-prefeito de Juazeiro do Norte, Arnon Bezerra.