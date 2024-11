Mega-Sena pode pagar R$ 200 milhões neste sábado, o maior prêmio de 2024

A Mega-Sena poderá sortear na noite deste sábado (9) o maior prêmio de 2024: R$ 200 milhões. O valor é o sexto maior da história da loteria, excluindo os concursos especiais da Mega da Virada e ficou acumulado após ninguém vencer o último sorteio, que ocorreu na quinta-feira (7) e era de R$ 139 milhões.

A Caixa Econômica Federal irá divulgar os seis números premiados às 19h30. A aposta mínima custa R$ 5 e pode ser feita pelo aplicativo bancário da Caixa e também nas casas lotéricas.

Os números do concurso serão anunciados no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. Há transmissão ao vivo pela internet no canal da Caixa Econômica Federal no YouTube. Após divulgados, os números também podem ser conferidos no site da Loterias da Caixa.