Médico suspeito de estuprar pacientes e ex-assistente é preso na Bahia

Um médico de 29 anos foi preso suspeito de estupro, violação sexual mediante fraude e estupro de vulnerável em Seabra, na Chapada Diamantina, no estado da Bahia. A detenção aconteceu na manhã dessa terça-feira (3), durante a Operação Praesidium, da Polícia Civil. O profissional da saúde atuava como clínico-geral.

As investigações apontam, até o momento, para três vítimas, sendo duas mulheres, de 19 e 24 anos, e uma adolescente, de 14 anos. Além disso, o homem teria tirado proveito do cargo para violentar sexual e psicologicamente uma ex-assistente. Conforme denúncias, o suspeito agiu durante consultas e exames em clínicas particulares e unidades de saúde públicas.

As apurações indicam que o médico possuía comportamentos indevidos, como comentários de cunho sexual e atos libidinosos. A ação das autoridades iniciou após familiares de uma das vítimas notarem alteração no comportamento. Em seguida, a mulher comentou sobre as situações passadas desde 2025.

O relato levou à abertura das investigações, feitas pela 13ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Seabra) juntamente à 1ª Delegacia Territorial do Município. Os policiais cumpriram três mandados de busca e apreensão durante a operação, sendo um na casa do suspeito e dois em clínicas onde ele atuava. Equipes do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (Gatti/Diamantina) localizaram o médico no bairro Tamboril e o levaram à delegacia, onde teve prisão temporária executada e segue à disposição da Justiça.