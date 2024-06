Quem foi Magalhães Barata? Entenda a importância do ex-governador na política paraense

Joaquim de Magalhães Cardoso Barata foi um militar e politico brasileiro. Nascido no distrito de Valde-Cães, em Belém, no dia 2 de junho de 1888, filho do major Marcelino Cardoso Barata e de Gabrina de Magalhães Barata. Ele é conhecido pela sua atuação política no estado, especialmente durante o governo ditatorial de Getúlio Vargas.

Prisão e participação na Revolução de 1930

Em 24 de dezembro de 1923, Magalhães Barata, após se unir aos "tenentes" pós os movimentos de 1922, recebeu a missão de viajar para o Paraná. Lá, no dia 28 do mesmo mês, deveria capturar o ministro da Guerra, Fernando Setembrino de Carvalho. Esse ato serviria como o sinal para iniciar uma revolta simultânea entre todos os corpos de tropa aquartelados no Paraná e alguns no Rio de Janeiro. No entanto, o plano vazou antes da execução. Em 25 de dezembro, Magalhães Barata foi preso em São Paulo e logo transferido para o 27º Batalhão de Caçadores em Manaus.

Magalhães Barata retorna a Belém sob disfarce

Em agosto de 1930, Barata retornou clandestinamente a Belém utilizando identidade falsa, iniciando imediatamente a articulação da revolução no estado. Antes mesmo da eclosão do movimento, foi capturado na residência do padre Leandro Pinheiro, um dos principais líderes civis da revolução no Pará, sendo então transferido para o Rio de Janeiro. Após a vitória da revolução, foi libertado e dirigiu-se a Belém, onde assumiu o cargo de interventor federal no Pará em 12 de novembro de 1930. Sua chegada à cidade, acompanhado por Juarez Távora e José Américo de Almeida, provocou uma grande manifestação popular de apoio.

Durante o período do governo de Getúlio Vargas no Brasil, Barata teve duas passagens no poder em território paraense.

Após a revolução de 30, Barata foi nomeado interventor federal no Pará, cargo ocupou até 1935. Nesse período, ele foi um dos fundadores do Partido Liberal.

Governador do Pará

Magalhães Barata foi eleito governador do Pará em dois mandatos não consecutivos: de 1944 a 1947 e de 1956 a 1959. Durante o governo, implementou uma série de políticas públicas que visavam ao desenvolvimento econômico e social do estado.

Entre seus mandatos como governador, Magalhães Barata foi eleito senador pelo Pará, cargo que ocupou de 1947 a 1951. Como senador, continuou a defender os interesses do seu estado e a apoiar o governo de Getúlio Vargas.

Candidato pelo PSD nas eleições de 3 de outubro de 1950 ao governo do estado, o senador Barata enfrentou uma acirrada disputa contra o general Zacarias de Assunção, candidato da Coligação Democrática Paraense, sendo derrotado por uma diferença de apenas 555 votos. Após sua reeleição como senador em 1954, Barata lançou-se novamente como candidato a governador em 1955, contando com o apoio decisivo de Juscelino Kubitschek, e venceu as eleições, superando Epílogo de Campos. Assumiu o cargo em 10 de junho de 1956, marcando um novo capítulo em sua carreira política.

Seu segundo mandato como governador do Pará foi interrompido com sua morte, em 29 de maio de 1959.

Influência política

Barata foi um dos principais líderes políticos do Pará por várias décadas, tendo uma forte influência sobre a política local. Ele foi associado ao Partido Social Democrático (PSD) e ao Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). Seu nome foi dado a uma das principais avenidas da capital paraense e a um município do Estado. Seu legado inclui várias obras e iniciativas que ajudaram a modernizar o estado.

*(Iury Costa, estagiário sob a supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)