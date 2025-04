Médico condenado por estupro é homenageado pela Assembleia Legislativa de São Paulo

Milton Seigi Hayashi, médico condenado por 16 anos de prisão por estupro de vulnerável contra a própria sobrinha, recebeu condecoração na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) com a medalha Cinquentenário das Forças de Paz do Brasil.

A medalha é uma condecoração concedida pela a Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz (ABFIP) que reconhece autoridades civis e militares que se destacaram em ações comunitárias.

A homenagem

O médico foi homenageado no dia 27 de março pela Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz (ABFIP) e recebeu a medalha das mãos do deputado Capitão Telhada (PP). Milton Hayashi teria sido reconhecido pelo trabalho no tratamento de crianças em estado de vulnerabilidade social no interior de São Paulo.

Após a homenagem, o Ministério Público de São Paulo entrou com um pedido na Polícia Federal nesta quarta-feira (9/4) para que o passaporte de Hayashi fosse apreendido, evitando assim uma possível fuga do condenado.

Condenação por estupro de sobrinha

Em junho de 2024, Milton foi condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo com pena de 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado inicialmente, pelo estupro da própria sobrinha, uma menina que na época tinha 9 anos e alegou ter a vagina tocada pelo tio. O caso ocorreu em 2022.

O médico nega a acusação e recorreu à condenação no Supremo Tribunal de Justiça, onde o caso tramitava em segredo de justiça. Segundo defesa do condenado, a mãe da menina, que é irmã de Milton, teria feito a denúncia em um ato notório em uma conversa que teria ouvido da filha dizer que a ação do tio “não passou de uma brincadeira”.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com