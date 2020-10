Médico sugere 'xerecard' a enfermeiros ao fazer críticas

Um médico do Maranhão fez uma postagem em sua conta no Instagram que rendeu muitas críticas na web. Kaike Paiva, recém-formado em Medicina, foi perguntado sobre o que acha da profissão de enfermeiro e não se deu limites: "ou tu faz enfermagem, ou usa o 'xerecard', ou então tu faz medicina". "Medicina (é) que dá dinheiro. O resto é resto (...). A enfermagem só existe porque a medicina existe", afirmou.

A mensagem foi considerada um desrespeito pela classe da enfermagem, por sugerir que vender o corpo é mais rentável que a profissão

Uma página sobre enfermeiros recortou e publicou o vídeo. Depois disso, vários profissionais da saúde enviaram mensagens contra Kaike, inclusive o denunciando por discriminação e difamação. Em respota ao portal UOL, o médico disse que "tudo começou quando fizeram uma pergunta para a namorada dele no Instagram, e que ele apenas falou a realidade sobre a desvalorização dos enfermeiros. Kayke também emitiu uma nota para se explicar sobre o episódio".

Resposta do médico: "Sou uma pessoa que brinca muito sobre a coisa de ser pobre. Eu já andei de ônibus, era pobre. Em nenhum momento desrespeitei a profissão da enfermagem. Acredito que, sem ela, não há saúde, pois um hospital não funciona sem os enfermeiros. Quando mencionei o termo 'xerecard', quis dizer que talvez vender o corpo seja uma boa ideia para ganhar dinheiro, já que a enfermagem está tão desvalorizada", argumentou. "Vejo o sofrimento de minha mãe, irmã e namorada ganhando pouco, trabalhando em condições precárias, sendo maltratadas pelos médicos em geral que são ignorantes na sua maioria. Peço perdão aos enfermeiros por qualquer fala equivocada da minha parte. Lembrando que muito do que muito do que falo nos meus stories do Instagram é apenas humor. Não busco humilhar ninguém, muito menos difamar profissão alguma, pois toda profissão tem seu espaço e merece o respeito devido", acrescentou. "Para finalizar, gostaria de enfatizar que sempre tratei bem todos os enfermeiros e os técnicos, bem como toda a equipe, e que nunca fui alvo de processos nesse sentido. Espero que todos vocês, enfermeiros, aceitem minha retratação", completou.

Nota de repúdio

O Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) informou que vai solicitar ao Conselho Regional de Medicina a abertura de processo ético disciplinar contra Kayke Paiva. O Cofen também avalia adotar de outras medidas contra ele na esfera cível e penal.

"Os insultos proferidos por Kayke Paiva em seus stories são um desrespeito a 2,2 milhões de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, que estão 24h ao lado dos pacientes e dedicam suas vidas à saúde da população, em um momento de pandemia global. Revelam, ainda, desconhecimento sobre a complexidade do trabalho multiprofissional em saúde e desprezo pela integridade do ser humano", finalizou a nota.