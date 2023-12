Médico acusado de matar 42 pacientes e ferir outros 114 é preso em hospital de SP

João Batista do Couto Neto, cirurgião de 47 anos, foi detido em um hospital de Caçapava, interior de São Paulo, na tarde da última quinta-feira (14). Ele era procurado por suspeitas de estar envolvido na morte de 42 pacientes e no ferimento de outros 114 em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul.

De acordo com a polícia, agentes paulistas receberam informações sobre a presença do médico procurado pela Justiça gaúcha atuando em um hospital da região de Caçapava.

O mandado de prisão preventiva foi expedido pela Vara do Júri da Comarca de Novo Hamburgo, conforme divulgado pela Polícia Civil.

O cirurgião é investigado por múltiplos casos de óbitos e lesões, tendo sido relacionado diretamente a três mortes até o momento, com outras 39 em suspeita ligadas à sua atuação médica.

São apurados 144 casos de lesão corporal, com denúncias de pacientes e colegas de trabalho relatando um alto número de cirurgias diárias, chegando a realizar até 27 procedimentos em uma única manhã, além de acusações de procedimentos desnecessários e diagnósticos equivocados.

A Justiça do Rio Grande do Sul chegou a proibir temporariamente o médico de realizar cirurgias e intervenções por 120 dias, porém, após o término desse prazo, não existia nenhuma restrição para que João Batista do Couto Neto continuasse seu trabalho médico.