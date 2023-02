Médicas zombam da dor de crianças atingidas por raio em hospital: 'estão sendo exorcizadas'

Um vídeo mostrando o momento em que duas médicas zombam de crianças que foram atingidas por um raio durante forte chuva viralizou nas redes sociais nesta semana. Nas imagens as profissionais de saúde aparecem zombando dos gritos das crianças com dor. As informações são do portal Manaus Alerta.

As crianças foram levadas ao Hospital Raimunda Francisca Dinelli no município de Maués, em Manaus, depois de terem sido atingidas por raios.

A médica que está gravando o vídeo filma a amiga e pergunta “e aí, tu que vai suturar essas crianças gritando?” e a amiga vira para o vídeo arrumando o cabelo e diz: “isso mesmo, parece que estão sendo exorcizadas” e logo em seguida as duas começam a rir da situação. Veja:

Moradores do município ficaram revoltados com o caso. Após a repercussão do vídeo, as médicas excluíram suas contas das redes sociais.

O hospital Raimunda Francisca Dinelli emitiu nota nesta quarta-feira (08) afirmando que as duas médicas foram exoneradas. “A Administração Municipal de Maués vem, por meio desta nota, reiterar que preza por uma saúde pública humanizada, bem como repudia e rechaça qualquer postura antiética e desumana de profissionais de saúde. Informa também que determinou imediata exoneração das profissionais de saúde envolvidas nesse lamentável episódio”, diz o comunicado.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com).