Médica é presa após guardar feto dentro de marmita na casa dela

Uma médica, de 40 anos, foi presa por ter guardado um feto em um pote de marmita dentro de casa, em Barueri, região metropolitana de São Paulo, na tarde de quinta-feira (2). A Polícia Civil informou que o caso foi denunciado pela babá da filha da suspeita.

Os agentes encontraram um recipiente com tampa transparente, enrolado em sacolas plásticas, guardado dentro do armário do quarto da médica. Ao abrirem o pote, os policiais encontraram um feto abortado, embalado em alguns panos ensanguentados.

A mulher, proprietária do imóvel, foi conduzida à Delegacia Central de Barueri para prestar depoimento. Ela contou que sofreu um aborto espontâneo em outubro do ano passado e decidiu guardar o feto no armário do quarto.

A suspeita também alegou que não sabia que era necessário comunicar às autoridades sobre o corpo. Após o ocorrido, os policiais do Instituto Médico Legal (IML) investigaram o apartamento dela.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)